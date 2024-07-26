ВСУ успешно отбили одну из крупнейших вражеских механизированных атак России

Украинские военные на фронте. Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины отразили в среду, 24 июля, одну из крупнейших механизированных атак российских оккупационных войск с октября 2023 года на западе Донецкой области. Аналитики последний раз фиксировали механизированную атаку России размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Украинские защитники остановили усиленную механизированную атаку россиян численностью в батальон возле Константиновки после того, как противник продвинулся к юго-восточной окраине населенного пункта.

Захватчики задействовали в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину Терминатор, 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава по нескольким тактическим направлениям. В общей сложности удалось повредить или обезвредить 6 российских танков, 7 ББМ и все 12 мотоциклов. После уничтожения первой волны техники россияне отступили.

В последний раз аналитики Института изучения войны фиксировали механизированную атаку РФ размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Но большие механизированные наступления враг не проводил с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.

По данным аналитиков, оккупанты, вероятно, хотели продвинуться дальше в Константиновку, чтобы захватить населенный пункт и перерезать шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка.

Эксперты прогнозируют, что россияне вероятнее всего не добьются оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем, даже если добьются тактически значимых успехов и заставят ВСУ отступить с близлежащих позиций. Причина состоит в том, что эта территория не имеет оперативно значимых целей, потому что в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений и не вблизи значительных тактических высот.

Напомним, российские захватчики все чаще применяют точечные удары и дроны с территории временно оккупированного Крыма, в частности, ударные беспилотники Shahed. Под прицелом до сих пор остается портовая инфраструктура на Дунае, именно поэтому двое суток враг целит в южные регионы Одесской области.

Также мы писали, что в ночь на 25 июля российские оккупанты вторично подряд атаковали Румынию дронами, вызвав новую волну тревоги среди жителей северного уезда Тулча. Сегодня румынские граждане снова получили сообщение системы RO-Alert о возможности падения обломков дронов на их территорию.