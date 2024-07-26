ЗСУ успішно відбили одну з найбільших ворожих механізованих атак Росії

Україна відбила одну з найбільших за останній час механізованих атак Росії
Збройні сили України відбили в середу, 24 липня, одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Аналітики востаннє фіксували механізовану атаку Росії розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Як відбувався штурм
Українські захисники зупинили посилену механізовану атаку росіян чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту.
Загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину Термінатор, 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків. Загалом вдалось пошкодити або знешкодити 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки росіяни відступили.
Востаннє аналітики Інституту вивчення війни фіксували механізовану атаку РФ розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року. Але більші механізовані наступи ворог не проводив з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.
За даними аналітиків, окупанти, ймовірно, хотіли просунутися далі до Костянтинівки, щоб захопити населений пункт та перерізати шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.
Експерти прогнозують, що росіяни найімовірніше не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо досягнуть тактично значущих успіхів і змусять ЗСУ відступити з прилеглих позицій. Причина полягає в тому, що ця територія не має оперативно значущих цілей, бо в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень і не має поблизу значних тактичних висот.
Нагадаємо, російські загарбники все частіше застосовують точкові удари та дрони з території тимчасово окупованого Криму, зокрема ударні безпілотники Shahed. Під прицілом досі залишається портова інфраструктура на Дунаї, саме тому дві доби поспіль ворог цілить у південні регіони Одеської області.
Також ми писали, що в ніч на 25 липня російські окупанти вдруге поспіль атакували Румунію дронами, викликавши нову хвилю тривоги серед жителів північного повіту Тулча. Сьогодні румунські громадяни знову отримали повідомлення системи RO-Alert про можливість падіння уламків дронів на їхню територію.
Читайте Новини.LIVE!