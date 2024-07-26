ЗСУ успішно відбили одну з найбільших ворожих механізованих атак Росії

Українські військові на фронті. Фото: Reuters

Збройні сили України відбили в середу, 24 липня, одну з найбільших механізованих атак російських окупаційних військ з жовтня 2023 року на заході Донецької області. Аналітики востаннє фіксували механізовану атаку Росії розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Як відбувався штурм

Українські захисники зупинили посилену механізовану атаку росіян чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як противник просунувся до південно-східної околиці населеного пункту.

Загарбники задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину Термінатор, 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків. Загалом вдалось пошкодити або знешкодити 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки росіяни відступили.

Востаннє аналітики Інституту вивчення війни фіксували механізовану атаку РФ розміром із батальйон на Донеччині у березні 2024 року. Але більші механізовані наступи ворог не проводив з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.

За даними аналітиків, окупанти, ймовірно, хотіли просунутися далі до Костянтинівки, щоб захопити населений пункт та перерізати шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.

Експерти прогнозують, що росіяни найімовірніше не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо досягнуть тактично значущих успіхів і змусять ЗСУ відступити з прилеглих позицій. Причина полягає в тому, що ця територія не має оперативно значущих цілей, бо в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень і не має поблизу значних тактичних висот.

Нагадаємо, російські загарбники все частіше застосовують точкові удари та дрони з території тимчасово окупованого Криму, зокрема ударні безпілотники Shahed. Під прицілом досі залишається портова інфраструктура на Дунаї, саме тому дві доби поспіль ворог цілить у південні регіони Одеської області.

Також ми писали, що в ніч на 25 липня російські окупанти вдруге поспіль атакували Румунію дронами, викликавши нову хвилю тривоги серед жителів північного повіту Тулча. Сьогодні румунські громадяни знову отримали повідомлення системи RO-Alert про можливість падіння уламків дронів на їхню територію.