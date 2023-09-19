Украина отказывается от нового транша танков Leopard 1: причины

Танки Leopard 1 на полигоне. Фото: DW

Украинские военные отказались принимать транш из десяти танков Leopard, которые передавает Германия. Техника находится в плохом состоянии и может выйти из строя в любой момент.

Об этом сообщает Spiegel.

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По информации издания, несколько дней назад Украина направила группу специалистов в польский город Жешув для проверки состояния немецких танков Leopard, которые предназначались для ВСУ. На месте выяснилось, что техника уже сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии и нуждается в ремонте.

При этом, как уточняет Spiegel, несколько из десяти танков Leopard 1A5, которые уже передали Украине в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем.

Что известно о танках Leopard 1

Следует отметить, что всего Германия обещала передать Украине более ста танков Leopard 1. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад. Но поскольку многие модели еще оставались на хранении, специалистам поручили как можно быстрее привести их в рабочее состояние.

"Проблемы, которые всплыли, свидетельствуют о том, что при планировании поставок танков много было сделано неправильно. Уже вскоре после принятия политического решения о поставке танков инсайдеры стали говорить о том, что проблемы с техническим обслуживанием и поставками запасных частей можно было предусмотреть", — пишут журналисты.

Теперь Берлин хочет быстро научить украинских техников, чтобы они могли самостоятельно поддерживать Leopard 1 в хорошем состоянии и выполнять много мелких ремонтных работ.

Ранее мы сообщали, что в Германии подтвердили договоренность с Польшей о ремонте танков немецкого производства Leopard для ВСУ. Речь идет о тех моделях, которые были повреждены на фронте в Украине.

Напомним, российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс, активно поддерживающие диктатора Владимира Путина, выступили с инициативой передавать по одному миллиону рублей (11850 долларов) каждому оккупанту, который выведет из строя танк ВСУ. Первым перевел деньги пропагандист Лепс.