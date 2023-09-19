Україна відмовляється від нового траншу танків Leopard 1: причини

Танки Leopard 1 на полігоні. Фото: DW

Українські військові відмовилися приймати транш з десяти танків Leopard, які передає Німеччина. Техніка знаходиться в поганому стані і може вийти з ладу будь-якої миті.

Про це повідомляє Spiegel.

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За інформацією видання, кілька днів тому Україна направила групу фахівців до польського міста Жешув для перевірки стану німецьких танків Leopard, які призначалися для ЗСУ. На місці з'ясувалося, що техніка вже була сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині і потребує ремонту.

При цьому, як уточнює Spiegel, кілька з десяти танків Leopard 1A5, які вже передали Україні в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми.

Що відомо про танки Leopard 1

Варто зауважити, що всього Німеччина обіцяла передати Україні понад сто танків Leopard 1. Ці танки зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому. Але оскільки багато моделей ще залишалися на зберіганні, фахівцям доручили якнайшвидше привести їх у робочий стан.

"Проблеми, що спливли, свідчать про те, що при плануванні поставок танків багато було зроблено неправильно. Вже незабаром після ухвалення політичного рішення про поставку танків інсайдери стали говорити про те, що проблеми з технічним обслуговуванням і поставками запасних частин можна було передбачити", — пишуть журналісти.

Тепер Берлін хоче швидко навчити українських техніків для того, щоб вони могли самостійно підтримувати Leopard 1 у хорошому стані та виконувати багато дрібних ремонтних робіт.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині підтвердили домовленість з Польщею щодо ремонту танків німецького виробництва Leopard для ЗСУ. Йдеться про ті моделі, які було пошкоджено на фронті в Україні.

Нагадуємо, російські співаки Микола Басков та Григорій Лепс, які активно підтримують диктатора Володимира Путіна, виступили з ініціативою передавати по одному мільйону рублів (11850 доларів) кожному окупанту, який виведе з ладу танк ЗСУ. Першим переказав гроші пропагандист Лепс.