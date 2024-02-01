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Украина будет закупать дроны через систему Prozorro — какие преимущества такого решения

1 февраля 2024 19:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина будет закупать дроны через систему Prozorro — какие преимущества такого решения
Украинский военный ремонтирует дрон. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина будет покупать дроны через систему публичных закупок Prozorro. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, такое постановление Правительства является "революционным".

Об этом он написал в своем Telegram.

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Преимущества такого постановления Правительства

"Кабинет Министров поддержал постановление, которое касается поставщиков массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice. Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам, и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и по выгодным ценам", — отметил министр.

Федоров заверил, что сроки и места поставок будут закрыты для широкой общественности и недоступны россиянам.

Как будут работать закупки дронов через систему Prozorro

"Как это будет работать: заказчик, который хочет приобрести дрон, выставляет на Prozorro объявление-рамку с описанием нужного беспилотника. В этой рамке смогут зарегистрироваться продавцы, а затем они получают информацию о сроках, месте поставки и другие данные, необходимые для закупки. Далее будет аукцион, а победит продавец, который предоставит самое выгодное предложение", объяснил чиновник.

Также Михаил Федоров поблагодарил премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра экономики Юлию Свириденко за такое принятое решение.

решение о закупке дронов через систему Prozorro
Скриншот сообщения из Telegram Михаила Федорова

Напомним, с начала войны жители Одесской области передали бойцам на фронт более тысячи дронов. Больше всего "птичек" было направлено к нацгвардейцам на южном направлении.

Также мы писали, что в Коалицию дронов для Украины присоединились Швеция и Великобритания. О таком решении объявил министр обороны Швеции Поль Джонсон на заседании Контактной группы 23 января.

Михаил Федоров
деньги
ProZorro
дроны
правительство
закупки
война в Украине
Россия

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