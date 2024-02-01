Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro — які переваги такого рішення

Український військовий ремонтує дрон. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Україна буде купувати дрони через систему публічних закупівель Prozorro. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, така постанова Уряду є "революційною".

Про це він написав у своєму Telegram.

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Переваги такої постанови Уряду

"Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice. Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами", — зауважив міністр.

Федоров запевнив, що строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу та недоступні росіянам.

Як будуть працювати закупівлі дронів через систему Prozorro

"Як це працюватиме: замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію", — пояснив посадовець.

Також Михайло Федоров подякував прем'єр-міністру Денису Шмигалю та міністру економіки Юлії Свириденко за таке ухвалене рішення.

Скриншот допису з Telegram Михайла Федорова

Нагадаємо, від початку війни мешканці Одеської області передали бійцям на фронт понад тисячу дронів. Найбільше "пташок" було направлено до Нацгвардійців на південному напрямку.

Також ми писали, що до Коаліції дронів для України доєдналися Швеція та Велика Британія. Про таке рішення оголосив міністр оборони Швеції Поль Джонсон під час засідання Контактної групи 23 січня.