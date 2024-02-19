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Украине могут поставить ракеты большой дальности — администрация Байдена

19 февраля 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украине могут поставить ракеты большой дальности — администрация Байдена
Испытание армейской тактической ракетной системы. Фото: Джон Гамильтон
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Администрация Байдена рассматривает возможность поставки Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности. Это вооружение позволит наносить удары на большие расстояния, включая территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщают NBC News.

Расширение арсенала Украины

США рассматривает возможность поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Такой жест от партнеров — ответ на блокирование военной помощи республиканцами в Конгрессе.

Однако представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что Америка имеет ограниченный запас ATACMS и вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение запасов.

Выделение средств Украине

Финансирование США для поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за сопротивления бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе. В течение нескольких месяцев они заявляли, что одобрят военную помощь только в том случае, если администрация Байдена согласится на их условия.

Напомним, задержка западной военной помощи для Украины позволила россиянам приступить к наступательным действиям на нескольких участках фронта. Оккупационная армия воспользовалась ситуацией и пытается оказывать давление на украинских военных.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

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