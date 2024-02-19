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Україні можуть постачити ракети великої дальності — адміністрація Байдена

19 лютого 2024 19:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Україні можуть постачити ракети великої дальності — адміністрація Байдена
Випробування армійської тактичної ракетної системи. Фото: Джон Гамільтон
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Адміністрація Байдена розглядає можливість постачання Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Це озброєння дозволить завдавати удари на більші відстані, включно з територією окупованого Криму.

Про це повідомляють NBC News.

Розширення арсеналу України

США розглядає можливість постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Такий жест від партнерів є відповіддю на блокування військової допомоги республіканцями в Конгресі.

Проте, представники оборонного відомства повідомили NBC News, що Америка має обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення запасів.

Виділення коштів Україні

Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі. Протягом кількох місяців вони заявляли, що схвалять військову допомогу, лише якщо адміністрація Байдена погодиться на їхні умови.

Нагадаємо, затримка західної військової допомоги для України дозволила росіянам розпочати наступальні дії на кількох ділянках фронту. Окупаційна армія скористалася ситуацією та намагається чинити тиск на українських військових.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо. 

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