Повторная воздушная тревога: чем атакует враг

Украиной снова распространяется воздушная тревога: ракетная угроза
Около 6 утра в Украине снова раздается воздушная тревога. В зоне опасности оказалось более 5 областей. Враг не оставляет Украину в покое. Этой ночью РФ атаковала страну ракетами и беспилотниками.
О новой угрозе сообщают Воздушные Силы Украины.
Утренняя воздушная тревога 26 сентября: карта тревог
"Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области — угроза применения баллистического вооружения", — написали Воздушные Силы Украины.
Угроза баллистических ракет:
- Одесская;
- Винницкая;
- Симферополь;
- Кировоградская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Запорожская области.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, по территории Украины около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики.
Воздушные силы сообщают также об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям.