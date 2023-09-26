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Украиной снова распространяется воздушная тревога: ракетная угроза

26 сентября 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторная воздушная тревога: чем атакует враг
Украиной снова распространяется воздушная тревога: ракетная угроза
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около 6 утра в Украине снова раздается воздушная тревога. В зоне опасности оказалось более 5 областей. Враг не оставляет Украину в покое. Этой ночью РФ атаковала страну ракетами и беспилотниками.

О новой угрозе сообщают Воздушные Силы Украины.

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"Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области — угроза применения баллистического вооружения", — написали Воздушные Силы Украины.

Воздушная тревога 26 сентября

Угроза баллистических ракет:

  • Одесская;
  • Винницкая;
  • Симферополь;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская области.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 26 сентября

Напомним, по территории Украины около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики.

Воздушные силы сообщают также об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям.

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