Повторная воздушная тревога: чем атакует враг

Украиной снова распространяется воздушная тревога: ракетная угроза

Около 6 утра в Украине снова раздается воздушная тревога. В зоне опасности оказалось более 5 областей. Враг не оставляет Украину в покое. Этой ночью РФ атаковала страну ракетами и беспилотниками.

О новой угрозе сообщают Воздушные Силы Украины.

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"Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области — угроза применения баллистического вооружения", — написали Воздушные Силы Украины.

Угроза баллистических ракет:

Одесская;

Винницкая;

Симферополь;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская области.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, по территории Украины около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники. Также существует угроза баллистики.

Воздушные силы сообщают также об активности вражеской тактической авиации по восточному и юго-восточному направлениям.