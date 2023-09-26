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Україною знову шириться повітряна тривога: ракетна загроза

26 вересня 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторна повітряна тривога: чим атакує ворог
Україною знову шириться повітряна тривога: ракетна загроза
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько 6 ранку в Україну знову лунає повітряна тривога. У зоні небезпеки опинилося понад 5 областей. Ворог не полишає Україну у спокої. Цієї ночі РФ атакувала країну ракетами та безпілотниками. 

Про нову загрозу повідомляють Повітряні Сили України.

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Повітряна тривога вранці 26 вересня: мапа тривог

"Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області — загроза застосування балістичного озброєння", — написали Повітряні Сили України.

Повітряна тривога 26 вересня

Загроза балістичних ракет:

  • Одеська;
  • Вінницька;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  •  Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька області.

Мапа повітряних тривог нині така:

Карта тривог 26 вересня

Нагадаємо, територією України близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики.

Повітряні сили повідомляють також про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. 

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