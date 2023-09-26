Повторна повітряна тривога: чим атакує ворог

Україною знову шириться повітряна тривога: ракетна загроза
Близько 6 ранку в Україну знову лунає повітряна тривога. У зоні небезпеки опинилося понад 5 областей. Ворог не полишає Україну у спокої. Цієї ночі РФ атакувала країну ракетами та безпілотниками.
Про нову загрозу повідомляють Повітряні Сили України.
Повітряна тривога вранці 26 вересня: мапа тривог
"Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області — загроза застосування балістичного озброєння", — написали Повітряні Сили України.
Загроза балістичних ракет:
- Одеська;
- Вінницька;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька області.
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, територією України близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики.
Повітряні сили повідомляють також про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.