Повторна повітряна тривога: чим атакує ворог

Україною знову шириться повітряна тривога: ракетна загроза

Близько 6 ранку в Україну знову лунає повітряна тривога. У зоні небезпеки опинилося понад 5 областей. Ворог не полишає Україну у спокої. Цієї ночі РФ атакувала країну ракетами та безпілотниками.

Про нову загрозу повідомляють Повітряні Сили України.

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"Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області — загроза застосування балістичного озброєння", — написали Повітряні Сили України.

Загроза балістичних ракет:

Одеська;

Вінницька;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Дніпропетровська;

Запорізька області.

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, територією України близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники. Також існує загроза балістики.

Повітряні сили повідомляють також про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.