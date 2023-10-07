Украинские беженцы за границей: сколько их не вернется домой

Украинские беженцы 26 февраля 2022 года. Фото: Google

По данным Центра экономической стратегии, в Украину не вернется от 1,3 до 3,3 млн. беженцев. Следовательно, экономика Украины будет ежегодно недополучать от 2,7% до 6,9% ВВП.

Об этом свидетельствуют данные исследования Центра экономической стратегии.

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В Центре экономической стратегии отмечают, что количество украинцев, которые не вернутся домой, увеличилось по сравнению с прошлой оценкой.

"Да, от 1,3 млн. до 3,3 млн. украинцев могут остаться за рубежом. Это приведет к значительным потерям для экономики Украины — от 2,7% до 6,9% ВВП", — отмечают в Центре.

Специалисты условно поделили беженцев на несколько групп:

По 29% составляют те, кто уехал не только из-за войны войны, но и чтобы найти работу;

25% — "классические беженцы", которым сложно адаптироваться в чужой стране.

16% — выехавшие из зоны активных боевых действий (часто им некуда возвращаться).

Напомним, Швейцария будет выплачивать украинцам финансовую помощь за добровольное возвращение на родину. Также страна дает оптимальное время для выезда.

Швейцария планирует выплачивать средства, которые мотивировали бы людей не ждать окончания срока, чтобы вернуться домой. Предусматриваются выплаты сумм в размере от 1000 до 4000 швейцарских франков (1090 и 4355 долларов) на одного человека. Размер пособия зависит от этапа выезда.