Українські біженці за кордоном: скільки їх не повернеться додому

Українські біженці 26 лютого 2022 року. Фото: Google

За даними Центру економічної стратегій, в Україну не повернеться від 1,3 до 3,3 млн. біженців. Відтак, економіка України щороку недоотримуватиме від 2,7% до 6,9% ВВП.

Про це свідчать дані досліження Центру економічної стратегії.

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Українці за кордоном

У Центрі економічної стратегії зазначають, що кількість українців, які не повернуться додому, побільшало порівняно з минулою оцінкою.

"Так, від 1,3 млн. до 3,3 млн. українців можуть залишитися за кордоном. Це спричинить значні втрати для економіки України — від 2,7% до 6,9% ВВП", — зазначають у Центрі.

Фахівці умовно поділили біженців на кілька груп:

По 29% становлять ті, хто виїхав не лише через війну, а й щоб знайти роботу;

25% — "класичні біженці", яким складно адаптуватись у чужій країні.

16% — ті, хто виїхав із зони активних бойових дій (часто їм нема куди повертатися).

Нагадаємо, Швейцарія виплачуватиме українцям фінансову допомогу за добровільне повернення на батьківщину. Також країна дає оптимальний час на виїзд.

Швейцарія планує виплачувати кошти, які б мотивували людей не очікувати на закінчення терміну, щоб повернутися додому. Передбачаються виплати сум у розмірі від 1000 до 4000 швейцарських франків (1090 і 4355 доларів) на одну людину. Розмір допомоги залежить від етапу виїзду.