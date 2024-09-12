Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем arrow

Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

12 сентября 2024 08:31
Катерина Османская - Редактор
Потери России — воины ГУР уничтожили российский самолет Су-30СМ над Черным морем
Российский боевой самолет Су-30СМ. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Самолет упал в море, а оккупанты через три часа начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. 

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Уничтожение российского боевого самолета

В ГУР рассказали, что упавший в море истребитель принадлежал к составу 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27", — говорится в сообщении.

Также известно, что уже в обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Что известно о Су-30СМ

Су-30СМ — это модификация самолета Су-30, разработанная специально для российской армии. Впервые самолет поднялся в небо в 2012 году. Его преимуществами считают возможность преодолевать расстояние до 3 тыс. км без дозаправки или подвесных баков с топливом. 

Такие самолеты используются для обстрела украинских городов, в частности, для запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58. По состоянию на июнь 2022 года украинские защитники уничтожили не менее 11 истребителей Су-30СМ. Четыре из них ликвидировали в результате взрывов на аэродроме Саки. Также за время полномасштабной войны двое пилотов попали в плен к Силам обороны Украины.

Также важные новости дня по теме:

самолет Черное море война в Украине ГУР Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:47 Союзники Трампа считают его участие на дебатах провалом и прочат проигрыш на выборах

08:39 Украинцы будут платить на 25-100% меньше за "коммуналку" — какие льготы доступны в сентябре

08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

08:31 Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

08:15 Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

08:15 Седьмая атака за сентябрь — ночью оккупанты снова обстреливали Киев дронами

08:10 Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области

08:00 Украинцам предоставляют экстренную денежную поддержку от УВКБ ООН — детали

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

07:49 Россия бросает в бой на Харьковщину неопытные войска — офицер НГУ назвал их ошибки на фронте

08:47 Союзники Трампа считают его участие на дебатах провалом и прочат проигрыш на выборах

08:39 Украинцы будут платить на 25-100% меньше за "коммуналку" — какие льготы доступны в сентябре

08:37 Мужчина дважды отказался от мобилизации по религиозным убеждениям — что решил суд

08:31 Украинские разведчики уничтожили российский боевой самолет над Черным морем

08:15 Стала известна реакция Куртуа на продление контракта с Луниным

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

08:15 Седьмая атака за сентябрь — ночью оккупанты снова обстреливали Киев дронами

08:10 Атака РФ на Конотоп — полиция показала последствия обстрела Сумской области

08:00 Украинцам предоставляют экстренную денежную поддержку от УВКБ ООН — детали

07:49 Россия бросает в бой на Харьковщину неопытные войска — офицер НГУ назвал их ошибки на фронте

07:45 Магучих сообщила о желании выиграть свой третий финал Бриллиантовой лиги

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление