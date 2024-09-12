Потери России — воины ГУР уничтожили российский самолет Су-30СМ над Черным морем

Российский боевой самолет Су-30СМ. Фото: росСМИ

Украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Самолет упал в море, а оккупанты через три часа начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Уничтожение российского боевого самолета

В ГУР рассказали, что упавший в море истребитель принадлежал к составу 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, базирующегося на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

"Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27", — говорится в сообщении.



Также известно, что уже в обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Что известно о Су-30СМ

Су-30СМ — это модификация самолета Су-30, разработанная специально для российской армии. Впервые самолет поднялся в небо в 2012 году. Его преимуществами считают возможность преодолевать расстояние до 3 тыс. км без дозаправки или подвесных баков с топливом.

Такие самолеты используются для обстрела украинских городов, в частности, для запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58. По состоянию на июнь 2022 года украинские защитники уничтожили не менее 11 истребителей Су-30СМ. Четыре из них ликвидировали в результате взрывов на аэродроме Саки. Также за время полномасштабной войны двое пилотов попали в плен к Силам обороны Украины.