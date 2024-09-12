Втрати Росії — воїни ГУР знищили російський літак Су-30СМ над Чорним морем

Російський бойовий літак Су-30СМ. Фото: росЗМІ

Українські розвідники під час операції в акваторії Чорного моря знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Літак впав у море, а окупанти через три години розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у четвер, 12 вересня.

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В ГУР розповіли, що винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

"Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5-ї ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27", — йдеться у повідомленні.



Також відомо, що вже в обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили й уламки знищеного Су-30СМ.

Повідомляється, що вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Що відомо про Су-30СМ

Су-30СМ — це модифікація літака Су-30, розроблена спеціально для російської армії. Вперше літак піднявся у небо у 2012 році. Його перевагами вважають можливість долати відстань до 3 тис. км без дозаправлення чи підвісних баків з пальним.

Такі літаки використовуються для обстрілу українських міст, зокрема для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58. Станом на червень 2022 року українські захисники знищили не менше 11 винищувачів Су-30СМ. Чотири з них ліквідували внаслідок вибухів на аеродромі Саки. Також за час повномасштабної війни двоє пілотів потрапили в полон до Сил оборони України.