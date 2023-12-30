Украинские войска держат позиции и наносят урон врагу — возведение Генштаба

Генерал Валерий Залужный. Фото: golos.com.ua

Начался 675-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Российские оккупанты продолжают наносить удары не только по украинским военным, но и по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в Генштабе.

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За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожены.

ВСУ бьют по захватчикам

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.

Ситуация на фронтах

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки кафиров в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Возведение Генштаба. Фото: скриншот

Возведение Генштаба. Фото: скриншот

Потери окупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.12.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 358270 (+750) человек

танков — 5969 (+16) ед,

боевых бронированных машин — 11053 (+20) ед,

артиллерийских систем — 8434 (+17) ед,

РСЗО — 939 (+1) ед,

средства ПВО — 621 (+1) ед,

самолетов — 329 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6554 (+15),

крылатые ракеты — 1708 (+88),

корабли /катера — 23 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11244 (+29) ед,

специальная техника — 1260 (+6).

Потери окупантов. Фото: Генштаб

Напоминаем, что главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный полагает, что необходимо оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе . Тем самым должен состояться отказ от разделения на степени инвалидности, но окончательное решение по ВВК.

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