Українські війська тримають позиції і завдають втрат ворогу — зведення Генштабу

Генерал Валерій Залужний. Фото: golos.com.ua

Почався 675 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ударів не лише по українських військових, але і по цивільній інфрастурктурі України.

Про це повідомили у Генштабі.

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Удари РФ по Україні

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено.

ЗСУ б'ють по загарбниках

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

Ситуація на фронтах

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 358270 (+750) осіб

танків — 5969 (+16) од,

бойових броньованих машин — 11053 (+20) од,

артилерійських систем — 8434 (+17) од,

РСЗВ — 939 (+1) од,

засоби ППО — 621 (+1) од,

літаків — 329 (+0) од,

гелікоптерів — 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6554 (+15),

крилаті ракети — 1708 (+88),

кораблі /катери — 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11244 (+29) од,

спеціальна техніка — 1260 (+6).

Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадуємо, що головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний гадає, що необхідно залишити у законодавстві поняття придатності й непридатності до військової служби. Тим самим має відбутись відмова від розділення на ступені інвалідності, але остаточне рішення за ВЛК.

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