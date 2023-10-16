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Украинские военные медики получили первый бронеавтомобиль Gurkha

16 октября 2023 14:39
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Украинские военные медики получили первый бронеавтомобиль Gurkha
Бронеавтомобиль Gurkha. Фото: google
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Первый из 13 бронеавтомобилей Gurkha в версии скорой помощи прибыл в Украину. Техника была закуплена на средства, собранные в рамках инициативы UNITED24.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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Бронеавтомобили Gurkha производятся в Канаде на базе американского Ford F-550 Super Duty. Стоимость одного такого составляет 9,5 млн грн. Всего пока закупили 13 экземпляров.

Автомобиль имеет полный привод, позволяющий ему ездить даже там, где дорог практически нет. Имеет противоминную защиту MPV, что минимизирует последствия взрыва мины под днищем. Важно соответствие Gurkha баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту STANAG 4569 уровня II.

Автомобиль также не боится проколов шин и может стабильно держать скорость при такой проблеме. Именно для Украины эти авто выполнили под заказ. То есть они оборудованы в современные, технологичные и бронированные "скорые", которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя.

Бронеавто Gurkha.
Бронеавтомобиль Gurkha в Украине. Фото: Минздрав Украины

Напомним, мы писали, какие документы необходимы украинцам для прохождения ВВК.

Также известно, что новый пакет помощи Израилю и Украине от США превысит 2 млрд долларов.

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