Українські військові медики отримали перший бронеавтомобіль Gurkha

Бронеавтомобіль Gurkha. Фото: google

Перший з 13 бронеавтомобілів Gurkha у версії швидкої допомоги прибув в Україну. Техніка була закуплена за кошти, зібрані в межах ініціативи UNITED24.

Про це повідомляє МОЗ України.

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Бронеавтомобілі Gurkha виготовляють в Канаді на базі американського Ford F-550 Super Duty. Вартість одного такого сягає 9,5 млн грн. Всього поки що закупили 13 екземплярів.

Автомобіль має повний привід, що дозволяє йому їздити навіть там, де доріг практично немає. Має протимінний захист MPV, що мінімізує наслідки від вибуху міни під днищем. Важливим є відповідність Gurkha балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II.

Авто також не боїться проколів шин і може стабільно тримати швидкість при такій проблемі. Саме для України ці авто виконали під замовлення. Тобто вони обладнані на сучасні, технологічні та броньовані "швидкі", які призначені для евакуації поранених з поля бою.

Бронеавтомобіль Gurkha в Україні. Фото: МОЗ України

Нагадаємо, ми писали, які документи необхідні українцям для проходження ВЛК.

Також відомо про те, що новий пакет допомоги Ізраїлю та Україні від США перевищить 2 млрд доларів.