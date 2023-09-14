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Украинские военные прошли ознакомительную подготовку на шведских Gripen

14 сентября 2023 15:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинские военные прошли ознакомительную подготовку на шведских Gripen
Шведский истребитель Gripen. Фото: Saab
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинские пилоты завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. В то же время правительство страны пока не приняло окончательного решения по передаче этих самолетов Украине.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонссон, передает издание Sveriges Radio.

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"Ознакомительные полеты завершены, и согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", — отметил министр обороны.

Известно, что в подготовку входили испытательные полеты самолетом и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.

В то же время, по словам Йонссона, правительство страны еще не приняло решение о передаче данных самолетов Украине.

"Мы уже говорили, что не исключаем отправку этих самолетов в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу работы по выяснению условий для этого", — объяснил министр.

Напомним, в мае в Швеции сообщили, что разрешат украинским летчикам потренироваться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.

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