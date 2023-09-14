Украинские военные прошли ознакомительную подготовку на шведских Gripen
Украинские пилоты завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen. В то же время правительство страны пока не приняло окончательного решения по передаче этих самолетов Украине.
Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонссон, передает издание Sveriges Radio.
Обучение на истребителях Gripen
"Ознакомительные полеты завершены, и согласно отчету, который я получил от Вооруженных сил, обучение прошло хорошо", — отметил министр обороны.
Известно, что в подготовку входили испытательные полеты самолетом и на тренажере, а также инструктажи для наземного персонала.
В то же время, по словам Йонссона, правительство страны еще не приняло решение о передаче данных самолетов Украине.
"Мы уже говорили, что не исключаем отправку этих самолетов в Украину. Опыт обучения теперь должен лечь в основу работы по выяснению условий для этого", — объяснил министр.
Напомним, в мае в Швеции сообщили, что разрешат украинским летчикам потренироваться в полетах на шведских истребителях JAS 39 Gripen.