Українські військові пройшли ознайомчу підготовку на шведських Gripen

Шведський винищувач Gripen. Фото: Saab

Українські пілоти завершили ознайомчу підготовку на шведських винищувачах Gripen. Водночас, уряд країни поки не ухвалив остаточного рішення щодо передачі цих літаків Україні.

Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонссон, передає видання Sveriges Radio.

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"Ознайомчі польоти завершено, і згідно зі звітом, який я одержав від Збройних сил, навчання пройшло добре", — зазначив міністр оборони.

Відомо, що до підготовки входили випробувальні польоти літаком і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

Водночас, за словами Йонссона, уряд країни ще не ухвалив рішення про передачу даних літаків Україні.

"Ми вже говорили, що не виключаємо відправлення цих літаків до України. Досвід навчання тепер має лягти в основу роботи зі з'ясування умов для цього", — пояснив міністр.

Нагадаємо, у травні у Швеції повідомили, що дозволять українським льотчикам потренуватися в польотах на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.