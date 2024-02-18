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Украинские защитники разгромили наступление россиян на Запорожском направлении — подробности

18 февраля 2024 10:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские защитники разгромили наступление россиян на Запорожском направлении — подробности
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Запорожском направлении российские захватчики в субботу, 17 февраля, начали наступление. Там их разгромили Силы обороны Украины, враг отошел на прежние позиции.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного Командования "Запад" в Telegram.

Российское наступление на Запорожье

"Силы обороны на Запорожском направлении разгромили вчерашнее наступление россиян", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было уничтожено 18 единиц техники — из них три танка, около 70 орков "отправлено на концерт Кобзона" и еще 80 "заказывают билеты".

В ОК "Запад" рассказали, что после наступления россияне отошли на прежние позиции.

"Распиаренное наступление имени "Цезаря Куникова" на Запорожском направлении разбилось, как и одноименное ВДК", — отметили военные.

Известно, что в наступлении было привлечено 30 единиц техники и достаточно велик личный состав противника.

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Скриншот поста ОК "Запад"

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

Также Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

ВСУ
Запорожская область
военные
оккупанты
война в Украине

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