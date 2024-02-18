Українські захисники розгромили наступ росіян на Запорізькому напрямку — подробиці

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

На Запорізькому напрямку російські загарбники у суботу, 17 лютого, розпочали наступ. Там їх розгромили Сили оборони України, ворог відійшов на попередні позиції.

Про це повідомила пресслужба Оперативного Командування "Захід" у Telegram.

Російський наступ на Запоріжжі

"Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було знищено18 одиниць техніки — з них три танки, близько 70 орків "відправлено на концерт Кобзона" та ще 80 "замовляють квитки".

У ОК "Захід" розповіли, що після наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

"Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і однойменний ВДК", — зауважили військові.

Відомо, що в наступі було залучено 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника.

Скриншот допису ОК "Захід"

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи російського ГРУ зазнали критичних втрат під час "м'ясних штурмів" в Авдіївці.

Також Зеленський заявив, що ЗСУ вийшли з міста через послаблення військової допомоги нашій державі. Однак, за його словами, ми все повернемо.