Украинские защитники заставляют врага отходить от своих позиций в районе Мелитополя

Вооруженные силы Украины. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы защиты Украины активно действуют в районе Бахмута и Мелитополя. Из-за действий украинских войск, оккупанты вынуждены уходить с занимаемых позиций возле Мелитополя.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Ситуация на Мелитопольском направлении

Украинские военные усиленно продвигаются в Мелитопольском районе, нанося удары по оккупантам и заставляя их отступать.

Также Ковалев отметил, что украинские военнослужащие успешно отбили наступления противника возле Работино в Запорожской области, где противник понес существенные потери.

Ситуация на Бахмутском направлении

В районах южнее Бахмута Донецкой области идут активные боевые действия, военные Украины закрепляются на новых позициях. Неподалеку от Зайцево и Андреевки украинцы успешно справились с наступлениями врага.

Ситуация на Марьинском, Авдеевском и Шахтерском направлениях

На Марьинском направлении противник безрезультатно пытался начать наступление у Марьинки, совершив 13 неудачных попыток. В районах Авдеевки и Шахтерска украинские оборонительные позиции остаются неприкосновенными. За день произошло 23 боевых столкновения.

Напомним, что российские оккупанты в Мелитополе расставили башни для прослушивания. Захватчики внимательно следят за "несогласными".

Также мы сообщали, что мэр Мелитополя Иван Федоров объяснил, почему российские оккупанты слишком заботятся о здоровье своего руководства. По словам городского головы, у оккупантов "короткая скамья запасных, а коллаборантам они не доверяют.