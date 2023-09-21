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Українські захисники змушують ворога відходити від своїх позицій у районі Мелітополя

21 вересня 2023 10:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські захисники змушують ворога відходити від своїх позицій у районі Мелітополя
Збройні сили України Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сили захисту України активно діють у районі Бахмута та Мелітополя. Через дії українських військ окупанти змушені тікати з займаних позицій біля Мелітополя.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Мелітопольському напрямку

Українські військові посилено просуваються у Мелітопольському районі, завдаючи ударів по окупантах та змушуючи їх відступати.

Також Ковальов зазначив, що українські військовослужбовці успішно відбили наступ противника біля Роботиного у Запорізькій області, де противник зазнав суттєвих втрат.

Ситуація на Бахмутському напрямку

У районах на південь від Бахмута Донецької області йдуть активні бойові дії, військові України закріплюються на нових позиціях. Неподалік Зайцева та Андріївки українці успішно впоралися з наступами ворога.

Ситуація на Мар'їнському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

На Мар'їнському напрямку противник безрезультатно намагався розпочати наступ у Мар'їнки, здійснивши 13 невдалих спроб. У районах Авдіївки та Шахтарська українські оборонні позиції залишаються недоторканними. За день сталося 23 бойові зіткнення.

Нагадаємо, що російські окупанти у Мелітополі розставили вежі для прослуховування. Загарбники уважно стежать за "незгодними".

Також ми повідомляли, що мер Мелітополя Іван Федоров пояснив, чому російські окупанти надто опікуються здоров'ям свого керівництва. За словами міського голови, у окупантів "коротка лава запасних, а колаборантам вони не довіряють".

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