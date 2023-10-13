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Украинские защитницы тестируют женские бронежилеты: в чем разница

13 октября 2023 21:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинские защитницы тестируют женские бронежилеты: в чем разница
Женский бронежилет. Фото: GWARA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Женщины-военные одной из частей ВСУ тестируют две модели бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Такие бронежилеты учитывают особенности телосложения женщины.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Тестирование женских бронежилетов

"Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое подопытное ношение проводится уже второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.

"Производители услышали замечания, учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием", — уточнили в Минобороны.

Когда примут на обеспечение ВСУ

После завершения "полевого" тестирования производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет проверят в разных погодных условиях.

По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в Вооруженных силах Украины.

Да, следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты.

Чем отличаются от мужских

На боковых сторонах бронежилета хорошо видны демпферные вставки – элементы, которых нет в "мужских" моделях "брони". Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ. Они подозреваются в растрате более 250 млн грн средств из госбюджета, выделенных на закупку бронежилетов.

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