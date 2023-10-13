Украинские защитницы тестируют женские бронежилеты: в чем разница
Женщины-военные одной из частей ВСУ тестируют две модели бронежилетов с конструктивно изогнутой пластиной. Такие бронежилеты учитывают особенности телосложения женщины.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Тестирование женских бронежилетов
"Средства индивидуальной защиты тестируются при выполнении учебно-боевых задач, что позволяет максимально приблизить условия использования новой "брони" к боевым", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое подопытное ношение проводится уже второй раз, после учета пожеланий женщин по результатам первого тестового ношения.
"Производители услышали замечания, учли антропометрические данные женщин, чтобы защитницам было удобно работать с оружием", — уточнили в Минобороны.
Когда примут на обеспечение ВСУ
После завершения "полевого" тестирования производители проведут лабораторные испытания. Бронежилет проверят в разных погодных условиях.
По результатам этих испытаний Минобороны утвердит образцы-эталоны, тогда бронежилеты будут считаться принятыми на обеспечение в Вооруженных силах Украины.
Да, следующим шагом станет осуществление закупки новых средств индивидуальной защиты.
Чем отличаются от мужских
На боковых сторонах бронежилета хорошо видны демпферные вставки – элементы, которых нет в "мужских" моделях "брони". Именно они обеспечивают плотное прилегание к телу военнослужащих и выполняют защиту.
Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и руководителю одного из департаментов МОУ. Они подозреваются в растрате более 250 млн грн средств из госбюджета, выделенных на закупку бронежилетов.
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