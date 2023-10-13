Українські захисниці тестують жіночі бронежилети: в чому різниця

Жіночий бронежилет. Фото: GWARA

Жінки-військові однієї з частин ЗСУ тестують дві моделі бронежилетів з конструктивно вигнутою пластиною. Такі бронежилети враховують особливості будови тіла жінки.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Тестування жіночих бронежилетів

"Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової "броні" до бойових", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке дослідне носіння проводиться вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

"Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, аби захисницям було зручно працювати зі зброєю", — уточнили в Міноборони.

Коли приймуть на забезпечення ЗСУ

Після завершення "польового" тестування, виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірять у різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у Збройних силах України.

Так, наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту.

Чим відрізняються від чоловічих

На бічних сторонах бронежилета добре видно демпферні вставки — елементи, яких немає у "чоловічих" моделях "броні". Саме вони забезпечують щільне прилягання до тіла військовослужбовиць та виконують функцію захисту.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони України та керівнику одного з департаментів МОУ. Вони підозрюються у розтраті понад 250 млн грн коштів з держбюджету, які було виділено на закупівлю бронежилетів.