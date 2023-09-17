Украинским военным до сих пор поставляют некачественные турникеты и аптечки, — расследование Bihus

Украинский военный показывает, как наложить турникет. Фото: АрмияInform

Воины Вооруженных сил Украины до сих пор получают некачественные китайские турникеты и аптечки. Командование медицинских сил утверждает, что это надежные турникеты от западных партнеров.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Воины ВСУ получают некачественное снаряжение

Чтобы получить качественное снаряжение, боевым медикам приходится покупать его самостоятельно, или просить у волонтеров. Начмед одной из бригады ВСУ Антон Шевчук, который пытался изменить ситуацию после того, как обнаружил некачественные аптечки и турникеты, получил выговор.

В ответ Командование медицинских сил заявило, что турникеты передали международные партнеры, и с ними все хорошо. Для того чтобы доказать это, заказали экспертизу, но турникеты ее не прошли.

Журналисты Bihus.info пообщались с Антоном Шевчуком и другими боевыми медиками, которые сообщили, что такие проблемы в армии систематические, а Командование медицинских сил не спешит реагировать на это.

"Я обращался в Запорожье, в Днепр, в Командование медицинских сил. А мне отвечали, что нет, или стоит собирать Комиссию по проверке качества турникетов. И в результате ситуация — вот мы уже должны выступать, а у меня на руках только китайские турникеты и аптечки", — объяснил Шевчук.

Стандарта качества аптечек и турникетов нет

В результате расследования и проведения ряда тестов удалось установить, что турникеты действительно некачественные. Однако в командовании медицинских сил подчеркнули, что единого стандарта качества этого снаряжения в Украине нет. Следовательно, на фронт можно отправлять любые.

Ранее мы сообщали, что в аптечках 82-й бригады десантно-штурмовых войск обнаружили китайские турникеты. После огласки в сети бойцам привезли качественные турникеты, однако китайские так и не забрали.

Напомним, руководителю медицинской службы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Антону Шевчуку, обратившемуся в командование Медицинских сил с просьбой о замене ненадежных китайских турникетов, был объявлен "строгий выговор". В приказе отмечается, что главврач 82-й бригады противоречил пяти статьям Устава внутренней службы ВСУ.