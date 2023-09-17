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Українським військовим і досі постачають неякісні турнікети та аптечки, — розслідування Bihus

17 вересня 2023 17:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українським військовим і досі постачають неякісні турнікети та аптечки, — розслідування Bihus
Український військовий показує, як накладати турнікет. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Воїни Збройних сил України досі отримують неякісні китайські турнікети та аптечки. Командування медичних сил запевняє, що це надійні турнікети від західних партнерів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

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Аби отримати якісне спорядження, бойовим медикам доводиться купувати його самостійно, або ж просити у волонтерів. Начмед однієї з бригади ЗСУ Антон Шевчук намагався змінити ситуацію після того, як виявив неякісні аптечки і турнікети, натомість отримав догану.

У відповідь Командування медичних сил заявило, що турнікети передали міжнародні партнери і з ними все добре. Для того, аби довести це, замовили експертизу, але турнікети її не пройшли.  

Журналісти Bihus.info поспілкувалися з Антоном Шевчуком та іншими бойовими медиками, які повідомили, що такі проблеми у війську — систематичні, а Командування медичних сил не поспішає реагувати на це.

"Я звертався у Запоріжжя, у Дніпро, до Командуваня медичних сил. А мені відповідали, що немає, або ж варто збирати Комісію по перевірці якості турнікетів. І в результаті ситуація — от ми вже маємо виступати, а в мене на руках лише китайські турнікети та аптечки", — пояснив Шевчук. 

Стандарту якості аптечок і турнікетів немає

В результаті розслідування і проведення ряду тестів вдалося встановити, що турнікети справді неякісні. Проте в командуванні медичних сил наголосили, що єдиного стандарту якості цього спорядження в Україні немає. Отже, на фронт можна відправляти будь-які. 

Раніше ми повідомляли, що в аптечках 82-ї бригади десантно-штурмових військ знайшли китайські турнікети. Після розголосу в мережі бійцям таки привезли якісні турнікети, проте китайські так і не забрали.

Нагадаємо, керівнику медичної служби 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Антону Шевчуку, який звернувся до командування Медичних сил з проханням про заміну ненадійних китайських турнікетів, було оголошено "сувору догану". У наказі зазначається, що головний лікар 82-ї бригади суперечив п'яти статтям Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

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