Украинцы ждут четкой позиции Мексики относительно действий РФ, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со студентами и преподавателями университетов Мексики. Встреча прошла сегодня, 9 ноября, в онлайн-формате.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Позиция Мексики относительно войны в Украине

По словам главы государства, Мексика — одна из стран, которая является лидером в Латинской Америке и Карибском бассейне, поэтому она не может оставаться нейтральной в войне, которую начала Россия против Украины.

"Украинцы ждут четкой позиции мексиканского правительства относительно террористических действий российского руководства. Мы хотим видеть вашу страну среди тех, кто не только на словах осуждает агрессию, а среди тех, кто сегодня помогает нам выстоять, выжить", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что нейтральная позиция страны не означает ее безразличия, поэтому пригласил Мексику стать участником в команде преодоления последствий российских преступных действий в Украине.

"Мы хотим почувствовать вашу солидарность. Итак, я надеюсь услышать сильный голос Мексики — как общественности, так и официальных представителей вашего государства — в поддержку Украины", — сказал он.

Присоединение Мексики к Формуле мира

Также Президент подчеркнул, что Мексика могла бы присоединиться к реализации пунктов Формулы мира по ядерной безопасности и возвращению тысяч украинских детей, незаконно вывезенных Россией из оккупированных населенных пунктов нашего государства.

По его словам, граждане Украины хотят жить в мирной стране, поэтому борются за свою землю, однако РФ не хочет справедливого мира.

"Все закончится миром, но не нашим миром с Россией — она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитета — это главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем — восстановление справедливости", — заверил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что у Украины есть план, как добиться успеха на фронте, несмотря на тяжелое контрнаступление. По его словам, есть определенные шаги на юге и востоке Украины.