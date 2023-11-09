Українці чекають на чітку позицію Мексики щодо дій РФ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі студентами та викладачами університетів Мексики. Зустріч відбулася сьогодні, 9 листопада, в онлайн-форматі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Позиція Мексики щодо війни в Україні

За словами глави держави, Мексика — одна з країн, яка є лідером у Латинській Америці та Карибському басейні, через це вона не може залишатися нейтральною у війні, яку розпочала Росія проти України.

"Українці чекають на чітку позицію мексиканського уряду щодо терористичних дій російського керівництва. Ми хочемо бачити вашу країну серед тих, хто не лише на словах засуджує агресію, а серед тих, хто сьогодні допомагає нам вистояти, вижити", — зауважив Зеленський.

Глава держави додав, що нейтральна позиція країни не означає її байдужість, тому запросив Мексику стати учасником у команді подолання наслідків російських злочинних дій в Україні.

"Ми хочемо відчути вашу солідарність. Отже, я сподіваюся почути сильний голос Мексики — як громадськості, так і офіційних представників вашої держави — на підтримку України", — сказав він.

Долучення Мексики до Формули миру

Також Президент наголосив, що Мексика могла б приєднатися до реалізації пунктів Формули миру щодо ядерної безпеки та повернення тисяч українських дітей, яких незаконно вивезла Росія з окупованих населених пунктів нашої держави.

За його словами, громадяни України хочуть жити в мирній країні, через це боряться за свою землю, проте РФ не хоче справедливого миру.

"Все закінчиться миром, але не нашим миром із Росією — вона просто його не хоче. Вона уявляє мир по-своєму. А ми уявляємо його як незалежна, вільна, європейська держава. Тому лише відновлення територіальної цілісності, відновлення прав і свобод людей, відновлення суверенітету — це головні принципи закінчення цієї гарячої стадії війни, а потім — відновлення справедливості", — запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна має план, як досягти успіху на фронті, попри важкий контрнаступ. За його словами, є певні кроки на півдні та сході України.