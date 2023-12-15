Украинцы в Польше — сколько беженцев из Украины не будут возвращаться домой

Украинские беженцы за границей. Фото: AFP / LOUISA GOULIAMAK

Львиная доля украинцев, которым пришлось покидать свои дома и убегать от российской агрессии, уехали в Польшу. Однако процент беженцев, решивших не возвращаться домой и остаться в этой стране, значительно сократился.

Об этом сообщается в исследовании аналитического центра Gremi Personal.

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Отмечается, что всего 20% украинцев намерены остаться в Польше, 13% — намерены прожить здесь до 5 лет, 11% — планируют быть в этой стране около года, а 10% — полгода.

Так, еще в марте этого года были уверены в решении остаться в Польше 38% украинцев, а осенью 2022 года — 35%.

В ноябре 2023 года 46% опрошенных украинцев не определились, оставаться ли в Польше, возвращаться домой или переехать в другую европейскую страну. Это связано с планируемым повышение минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2024 года до 3222 злотых (около 30 тыс. грн), что станет рекордом за последние 15 лет.

В агентстве добавили, что увеличение "минималки" положительно повлияет на работников с низким уровнем квалификации, в частности, заводских рабочих, упаковщиков и других.

Напомним, что в Польше с 1 января 2024 года повысится размер финансовой помощи для беженцев из Украины, имеющих несовершеннолетних детей. Речь идет о программе поддержки "500+".