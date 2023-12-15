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Українці в Польщі — скільки біженців з України не будуть повертатися додому

15 грудня 2023 23:44
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Інна Буряк
редактор
Українці в Польщі — скільки біженців з України не будуть повертатися додому
Українські біженці за кордоном. Фото: AFP / LOUISA GOULIAMAK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Левова частка українців, яким довелося покидати свої домівки й тікати від російської агресії, виїхали до Польщі. Однак відсоток біженців, які вирішили не повертатись додому й лишитись жити в цій країні, значно скоротився. 

Про це повідомляється в дослідженні аналітичного центру Gremi Personal.

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Зазначається, що всього 20% українців мають намір залишитися жити в Польщі, 13% — намірені прожити тут до 5 років, 11% — планують бути в цій країні близько року, а 10% — пів року.

Так, ще в березні цьогоріч були впевнені в рішенні лишитись у Польщі 38% українців, а осінню 2022 року — 35%

У листопаді 2023 року 46% опитаних українців не визначились, чи залишатися в Польщі, повертатися додому або ж переїхати до іншої європейської країни. Це пов'язано з планованим підвищенням мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2024 року до 3222 злотих (близько 30 тис. грн), що стане рекордом за останні 15 років.

В агенції додали, що збільшення "мінімалки" позитивно вплине на працівників з низьким рівнем кваліфікації, зокрема, заводських робітників, пакувальників та інших.

Нагадаємо, що в Польщі з 1 січня 2024 року підвищиться розмір фінансової допомоги для біженців з України, які мають неповнолітніх дітей. Йдеться про програму підтримки "500+".

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