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Украинцы ездят в РФ на автобусах: почему до сих пор работает схема

20 сентября 2023 03:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинцы ездят в РФ на автобусах: почему до сих пор работает схема
Пассажиры сидят в автобусе. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине не один год идет война с Россией, но до сих пор работают схемы доставки пассажиров из Украины в РФ. Автобусные рейсы так и не отменили.

Новини.LIVE разбирались, как работает схема и почему до сих пор не наказывают перевозчиков.

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Оказывается, на сайтах большинства официальных перевозчиков можно найти объявления о том, что "в связи с войной России против Украины рейсы в РФ не выполняются". Хотя на самом деле из Украины до сих пор курсируют частные пассажирские автобусы в РФ. И курсируют они через страны Европы.

Поездка в РФ

Для того чтобы доехать из Киева в Москву, необходимо за три-четыре дня позвонить по телефону и забронировать место.

Курсируют подобные рейсы 3 — 4 раза в неделю и стоит такое "удовольствие" 280 евро (около 11 312 грн).

Поездка в РФ

Так, например, путешествие в Москву из Киева будет длиться около полутора-двух суток.

Напомним, правительство Чехии вводит специальный реестр украинских автомобилей. Он начнет действовать уже с 1 октября.

В Чехии объяснили это необходимостью из-за массовых случаев нарушения правил дорожного движения со стороны водителей из Украины и невозможности адекватно применять штрафные санкции за нарушения.

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