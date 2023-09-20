Українці їздять в РФ автобусами: чому досі працює схема
В Україні не один рік триває війна з Росією, але досі працюють схеми доправлення пасажирів з України в РФ. Автобусні рейси так і не скасували.
Новини.LIVE розбиралися, як працює схема та чому досі не карають перевізників.
Автобусом до Росії
Виявляється, на сайтах більшості офіційних перевізників можна знайти оголошення про те, що "у зв'язку з війною Росії проти України рейси в РФ не виконуються". Хоча насправді з України досі курсують приватні пасажирські автобуси до РФ. І курсують вони через країни Європи.
Для того, щоб доїхати з Києва до Москви, необхідно за три-чотири дні зателефонувати й забронювати місце.
Курсують подібні рейси 3-4 рази на тиждень і коштує таке "задоволення" 280 євро (близько 11 312 грн).
Так, наприклад, подорож до Москви з Києва триватиме близько півтори-дві доби.
Нагадаємо, уряд Чехії запроваджує спеціальний реєстр українських автомобілів. Він почне діяти вже з 1 жовтня.
У Чехії пояснили це необхідністю через масові випадки порушення правил дорожнього руху з боку водіїв з України та неможливості адекватно застосовувати штрафні санкції за порушення.