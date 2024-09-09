Украину атакуют вражеские дроны — какие регионы под угрозой

Работа мобильной группы по ударным беспилотникам. Фото иллюстративное: Воздушное командование "Юг"

В Украине вечером понедельника, 9 сентября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА противника. "Покраснели" Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Харьковская области.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины.

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В 22:21 было зафиксировано несколько групп вражеских ударных беспилотников в Харьковской области.

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

В 22.37 в ПС отметили, что они в направлении Полтавщины.

В 22:42 новые группы вражеских БПЛА замечены в Сумской области, они держали курс на Шостке.

Сообщения Воздушных Сил. Фото: скриншот

В 22.57 было зафиксировано движение "Шахедов" в Полтавской области, они держали западный курс.

В 23:10 несколько вражеских беспилотников были замечены в пригороде Полтавы.

В 23:25 вражеские БПЛА перемещались с Полтавщины на Днепропетровщину.

В 23:28 вторая группа беспилотников двигалась в направлении Чернигова.

В 23:40 в ПС "Шахеды" двигаются курсом на Днепр.