Украину атакуют вражеские дроны — какие регионы под угрозой
В Украине вечером понедельника, 9 сентября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БПЛА противника. "Покраснели" Днепропетровская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Харьковская области.
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины.
Атака дронов
В 22:21 было зафиксировано несколько групп вражеских ударных беспилотников в Харьковской области.
В 22.37 в ПС отметили, что они в направлении Полтавщины.
В 22:42 новые группы вражеских БПЛА замечены в Сумской области, они держали курс на Шостке.
В 22.57 было зафиксировано движение "Шахедов" в Полтавской области, они держали западный курс.
В 23:10 несколько вражеских беспилотников были замечены в пригороде Полтавы.
В 23:25 вражеские БПЛА перемещались с Полтавщины на Днепропетровщину.
В 23:28 вторая группа беспилотников двигалась в направлении Чернигова.
В 23:40 в ПС "Шахеды" двигаются курсом на Днепр.
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