Україну атакують ворожі дрони — які регіони під загрозою

Робота мобільної групи по ударних безпілотниках. Фото ілюстративне: Повітряне командування "Південь"

В Україні ввечері понеділка, 9 вересня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА противника. "Почервоніли" Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Харківська області.

Про це повідомили Повітряні Сили України.

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О 22:21 було зафіксовано кілька груп ворожих ударних безпілотників в Харківській області.

Допис Повітряних Сил. Фото: скриншот

О 22:37 в ПС зазначили, що вони у напрямку Полтавщини.

О 22:42 нові групи ворожих БпЛА помічені на Сумщині, вони тримали курс на Шостку.

Дописи Повітряних Сил. Фото: скриншот

О 22:57 було зафіксовано рух "Шахедів" у Полтавській області, вони тримали західний курс.

О 23:10 кілька ворожих безпілотників були помічені в передмісті Полтави.

О 23:25 ворожі БпЛА переміщувалися з Полтавщини на Дніпропетровщину.

О 23:28 друга група безпілотників рухалися у напрямку Чернігова.

О 23:40 в ПС "Шахеди" рухаються курсом на Дніпро.