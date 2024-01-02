Украину накрыла воздушная тревога — какие регионы под угрозой враждебных БПЛА

Воздушная тревога 2 декабря

Воздушная тревога, 2 января, проходит почти в половине областей Украины. Есть угроза применения вражеских беспилотников. В частности, несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Днепропетровской области курсом по Кировоградщине.

Об этом информируют воздушные силы.

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Движение ударных БпЛА:

1. Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Днепропетровской области курсом на Кировоград.

2. Группы из Херсонской области через Николаевщину, курсом на Кировоградщину.

3. Группы БПЛА в районе Днепропетровской области, курс западный/северо-западный.

4. Группы в Харьковской и Полтавской области, курс западный/северо-западный.