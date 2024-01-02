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Украину накрыла воздушная тревога — какие регионы под угрозой враждебных БПЛА

2 января 2024 00:42
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украину накрыла воздушная тревога — какие регионы под угрозой враждебных БПЛА
Воздушная тревога 2 декабря
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Воздушная тревога, 2 января, проходит почти в половине областей Украины. Есть угроза применения вражеских беспилотников. В частности, несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Днепропетровской области курсом по Кировоградщине.

Об этом информируют воздушные силы.

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Движение ударных БпЛА:
1. Несколько групп ударных БПЛА типа "Shahed" из Днепропетровской области курсом на Кировоград.
2. Группы из Херсонской области через Николаевщину, курсом на Кировоградщину.
3. Группы БПЛА в районе Днепропетровской области, курс западный/северо-западный.
4. Группы в Харьковской и Полтавской области, курс западный/северо-западный.

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