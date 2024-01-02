Україну накрила повітряна тривога — які регіони під загрозою ворожих БпЛА
2 січня 2024 00:42
Повітряна тривога 2 грудня
Повітряна тривога, 2 січня, триває майже в половині областей України. Є загроза застосування ворожих безпілотників. Зокрема, декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградщину.
Про це інформують Повітряні сили.
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Рух ударних БпЛА:
1. Декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Дніпропетровської області курсом на Кіровоградщину.
2. Групи з Херсонської області, через Миколаївщину, курсом на Кіровоградщину.
3. Групи БпЛА в районі Дніпропетровської області, курс західний/північно-західний.
4. Групи в Харківській та Полтавській області, курс західний/північно-західний.
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