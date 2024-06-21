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Украину охватила масштабная воздушная тревога — взлетела вражеская авиация

21 июня 2024 14:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Масштабная воздушная тревога – какая угроза
МиГ-31 в планерном полете. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По данным ВВС, самолет вылетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области России.

воздушная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По информации мониторинговых каналов, борт осуществил имитационный запуск ракет "Кинжал". Пока вражеских целей радары не фиксируют.

пс ссу тревога
Скриншот сообщения мониторинговых каналов

Сообщается, что сейчас машина развернулась и направляется обратно на Саваслейку. Вероятно, истребитель совершал учебный вылет.

По состоянию на 14:15 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. Отбой зафиксирован только в Киевской области.

Украину охватила масштабная воздушная тревога — взлетела вражеская авиация - фото 3
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 — самый старый (1994 г.в.) и одновременно быстрый самолет Воздушно-космических сил России. На форсаже его максимальная скорость равна 3000 км/ч, или 1,5 Маха.

Напомним, взлет истребителя фиксировался вчера, но в то же время никаких пусков не было.

В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал, что южные, восточные и частично центральные регионы могут быть атакованы управляемыми авиаракетами Х-59 "Овод".

самолет
Украина
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воздушная тревога
истребитель
война в Украине
Россия

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