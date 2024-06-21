Масштабная воздушная тревога – какая угроза

Украину охватила масштабная воздушная тревога — взлетела вражеская авиация
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Угроза связана со взлетом российского истребителя-перехватчика МиГ-31.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
По данным ВВС, самолет вылетел с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области России.
По информации мониторинговых каналов, борт осуществил имитационный запуск ракет "Кинжал". Пока вражеских целей радары не фиксируют.
Сообщается, что сейчас машина развернулась и направляется обратно на Саваслейку. Вероятно, истребитель совершал учебный вылет.
По состоянию на 14:15 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом. Отбой зафиксирован только в Киевской области.
Отметим, что МиГ-31 — самый старый (1994 г.в.) и одновременно быстрый самолет Воздушно-космических сил России. На форсаже его максимальная скорость равна 3000 км/ч, или 1,5 Маха.
Напомним, взлет истребителя фиксировался вчера, но в то же время никаких пусков не было.
В то же время глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал, что южные, восточные и частично центральные регионы могут быть атакованы управляемыми авиаракетами Х-59 "Овод".
Читайте Новини.LIVE!