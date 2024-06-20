Повітряна тривога в Україні 20 червня — яка небезпека

Ланка винищувачів МіГ-31 у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

По всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляється про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Як повідомляється, борт злетів з нижньогородського аеродрому "Саваслейка".

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 14:05 карта повітряних тривог по Україні виглядає наступним чином:

Повітряна тривога по Україні. Джерело: alerts.in.ua

Відзначимо, що МіГ-31 — найстаріший (1994 р.в.) та водночас найшвидший літак Повітряно-космічних сил Росії. На форсажі його максимальна швидкість дорівнює 3000 км/г, або 1,5 Маха. Здатен нести ракети "Кинджал".

Нагадаємо, сьогодні вночі "почервоніло" 15 українських регіонів через загрозу дронів-камікадзе та ракет з бомбардувальників Ту-95.

Також внаслідок нічної ворожої атаки пролунали вибухи у Запорізькій та Дніпропетровській областях.