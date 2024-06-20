Повітряна тривога зараз, уночі 20 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА та ракетного удару

Повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні зараз уночі, 20 червня, триває в 15 областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛА та пусків ракет із літаків Ту-95МС.

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Карта повітряних тривог станом на 03:30 20 червня

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