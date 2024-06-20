Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повітряна тривога в багатьох областях — куди летять БпЛА та що відомо про ракети з Ту-95МС arrow

Повітряна тривога в багатьох областях — куди летять БпЛА та що відомо про ракети з Ту-95МС

20 червня 2024 03:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 20 червня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА та ракетного удару
Повітряна тривога
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряна тривога в Україні зараз уночі, 20 червня, триває в 15 областях. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу ударних БпЛА та пусків ракет із літаків Ту-95МС.

Читайте також:
Повітряна тривога в багатьох областях — куди летять БпЛА та що відомо про ракети з Ту-95МС - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 03:30 20 червня

Новина доповнюється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі