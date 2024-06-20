Воздушная тревога сейчас, ночью 20 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и ракетного удара

Воздушная тревога во многих областях — куда летят БпЛА и что известно о ракетах с Ту-95МС
20 июня 2024 03:30
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас ночью, 20 июня, продолжается в 15-ти областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области.
В воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА и пусков ракет с самолетов Ту-95МС.
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