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Воздушная тревога во многих областях — куда летят БпЛА и что известно о ракетах с Ту-95МС

20 июня 2024 03:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Воздушная тревога сейчас, ночью 20 июня, в Украине: какие области оказались в опасности из-за угрозы ударных БпЛА и ракетного удара
Воздушная тревога
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас ночью, 20 июня, продолжается в 15-ти областях. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская, Житомирская, Винницкая, Черкасская и Кировоградская области.

В воздушных силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА и пусков ракет с самолетов Ту-95МС.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 03:30 20 июня

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