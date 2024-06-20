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По Украине ширится воздушная тревога — в небе российская авиация

20 июня 2024 13:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине 20 июня — какая опасность
Звено истребителей МиГ-31 в полете. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете российского истребителя-перехватчика МиГ-31.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как сообщается, борт взлетел с нижнегородского аэродрома "Саваслейка".

воздушная тревога
Скриншот сообщения ПС ВСУ

По состоянию на 14:05 , карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

По Украине ширится воздушная тревога — в небе российская авиация - фото 2
Воздушная тревога по Украине. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 — самый старый (1994 г.в.) и одновременно быстрый самолет Воздушно-космических сил России. На форсаже его максимальная скорость равна 3000 км/ч или 1,5 Маха. Способен нести ракеты "Кинжал".

Напомним, сегодня ночью "покраснело" 15 украинских регионов из-за угрозы дронов-камикадзе и ракет из бомбардировщиков Ту-95.

Также в результате ночной вражеской атаки прогремели взрывы в Запорожской и Днепропетровской областях.

Украина
воздушная тревога
ракеты
самолеты
истребитель
война в Украине
Россия

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