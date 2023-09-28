Умеров обсудил с главой Минобороны Британии потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Грантом Шаппсом. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности ВСУ.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

Читайте также:

Встреча Умерова с Шаппсом

"Важный визит в Киев моего коллеги, Госсекретаря по обороне Великобритании, Гранта Шаппса. Поблагодарил наших британских друзей за непоколебимую поддержку Украины", — подчеркнул Умеров.

Министр обороны Украины рассказал ему о текущей ситуации на фронте и срочных потребностях бойцов ВСУ. По его словам, сейчас сосредоточение на противовоздушной обороне, артиллерии, системах борьбы с беспилотниками.

"Зима приближается, но мы готовы. Вместе сильнее", — добавил Умеров.

Министр обороны Рустем Умеров на встрече с Грантом Шаппсом. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 28 сентября Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шаппсом. Политик с визитом находится в Украине.

Также мы писали, что в четверг, 28 сентября, в Украину с визитом прибыл министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он встретится со своим коллегой Рустемом Умеровым.