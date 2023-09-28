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Умєров обговорив з главою Міноборони Британії потреби ЗСУ

28 вересня 2023 13:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров обговорив з главою Міноборони Британії потреби ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров та глава Міноборони Британії Грант Шаппс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з державний секретарем з питань оборони Великої Британії Грантом Шаппсом. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби ЗСУ.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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Зустріч Умєрова з Шаппсом

"Важливий візит до Києва мого колеги, Держсекретаря з питань оборони Великої Британії, Гранта Шаппса. Подякував нашим британським друзям за непохитну підтримку України", — наголосив Умєров.

Міністр оборони України розповів йому про поточну ситуацію на фронті та термінові потреби бійців ЗСУ. За його словами, наразі зосередження на протиповітряній обороні, артилерії, системах боротьби з безпілотниками.

"Зима наближається, але ми готові. Разом сильніші", — додав Умєров.

Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з Грантом Шаппсом
Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з Грантом Шаппсом. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем Великої Британії та Північної Ірландії з питань оборони Грантом Шаппсом. Політик з візитом перебуває в Україні. 

Також ми писали, що у четвер, 28 вересня, до України з візитом прибув міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Він зустрінеться зі своїм колегою Рустемом Умєровим.

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