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Умєров представив нового командувача ССО Сергія Лупанчука особовому складу

15 ноября 2023 21:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Умєров представив нового командувача ССО Сергія Лупанчука особовому складу
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому склладу нового командувача Сил спеціальних операцій. Ним став полковник Сергій Лупанчук.

Про це повідомляє Міноборони.

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Умєров представив нового командувача ССО

Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Сергію Лупанчуку.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", — сказав Умєров.

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Передача бойового прапора ССО Лупанчуку. Фото: Міноборони

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України відреагували на чутки щодо звільнення трьох українських командувачів. Раніше таку інформацію оприлюднила низка ЗМІ.

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