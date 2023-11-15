Умєров представив нового командувача ССО Сергія Лупанчука особовому складу
Міністр оборони України Рустем Умєров представив особовому склладу нового командувача Сил спеціальних операцій. Ним став полковник Сергій Лупанчук.
Про це повідомляє Міноборони.
Умєров представив нового командувача ССО
Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Сергію Лупанчуку.
"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави", — сказав Умєров.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України відреагували на чутки щодо звільнення трьох українських командувачів. Раніше таку інформацію оприлюднила низка ЗМІ.
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