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Умеров посетил воинские части в Донецкой и Луганской областях

14 марта 2024 21:41
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Бригадир София
редактор
Умеров посетил воинские части в Донецкой и Луганской областях
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: glavcom.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров совершил визит в военные бригады, которые находятся в зоне боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Он обсудил вызовы на фронте с руководителями военных подразделений.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook в четверг, 14 марта.

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Подробности рабочей поездки Умерова

По словам министра, целью командировки был сбор данных о возможностях боевых бригад, управленческих вызовах и потребностях.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот
Пост Рустема Умерова. Фото: скриншот

Умеров заявил, что во время важной рабочей поездки на передовую он каждый день находился с военными подразделениями. Также он с командованием воинских частей открыто размышлял о проблемах на линии фронта и определял пути решения существующих вопросов.

Министр обороны подчеркивает, что его команда осознает имеющиеся сложности и имеет ясное видение ситуации, что дает им возможность принимать правильные решения. Он подчеркнул, что каждый лидер военного руководства должен обеспечивать непрерывный контакт со своими подразделениями. Глава Минобороны отметил, что сбор данных на местах способствует более эффективному и быстрому принятию решений.

Министр отметил активное участие главнокомандующего Александра Сырского в работе с подразделениями, его вклад в принятие важных решений и его заботу о военнослужащих.

Напомним, что недавно Сырский и Умеров поговорили с главой Пентагона Остином про боевые действия в Украине.

Раньше мы писали, что оккупанты не усиливают резервы на фронте.

Минобороны
Украина
военные
командировка
Умеров
фронт

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