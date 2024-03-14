Умеров посетил воинские части в Донецкой и Луганской областях

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: glavcom.ua

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров совершил визит в военные бригады, которые находятся в зоне боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей. Он обсудил вызовы на фронте с руководителями военных подразделений.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook в четверг, 14 марта.

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По словам министра, целью командировки был сбор данных о возможностях боевых бригад, управленческих вызовах и потребностях.

Пост Рустема Умерова. Фото: скриншот

Умеров заявил, что во время важной рабочей поездки на передовую он каждый день находился с военными подразделениями. Также он с командованием воинских частей открыто размышлял о проблемах на линии фронта и определял пути решения существующих вопросов.

Министр обороны подчеркивает, что его команда осознает имеющиеся сложности и имеет ясное видение ситуации, что дает им возможность принимать правильные решения. Он подчеркнул, что каждый лидер военного руководства должен обеспечивать непрерывный контакт со своими подразделениями. Глава Минобороны отметил, что сбор данных на местах способствует более эффективному и быстрому принятию решений.

Министр отметил активное участие главнокомандующего Александра Сырского в работе с подразделениями, его вклад в принятие важных решений и его заботу о военнослужащих.

Напомним, что недавно Сырский и Умеров поговорили с главой Пентагона Остином про боевые действия в Украине.

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