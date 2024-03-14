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Умєров відвідав військові частини у Донецькій та Луганській областях

14 березня 2024 21:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Умєров відвідав військові частини у Донецькій та Луганській областях
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: glavcom.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Глава Міноборони України Рустем Умєров здійснив візит до військових бригад, які знаходяться в зоні бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Він обговорив виклики на фронті з керівниками військових підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook у четвер, 14 березня.

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Подробиці робочої поїздки Умєрова

За словами міністра, метою відрядження був збір даних про можливості бойових бригад, управлінські виклики та потреби. 

Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот
Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Умєров заявив, що під час важливої робочої поїздки на передову він щодня перебував з військовими підрозділами. Також він з командуванням військових частин відкрито розмірковували про проблеми на лінії фронту і визначали шляхи вирішення існуючих питань. 

Міністр оборони підкресли, що його команда усвідомлює наявні складнощі й має ясне бачення ситуації, що дає їм можливість приймати правильні рішення. Він підкреслив, що кожен лідер військового керівництва має забезпечувати неперервний контакт зі своїми підрозділами. Глава Міноборони зазначив, що збір даних на місцях сприяє більш ефективному та швидкому ухваленню рішень.

Міністр відзначив активну участь головнокомандувача Олександра Сирського у роботі з підрозділами, його внесок у прийняття важливих рішень та його турботу про військовослужбовців.

Нагадаємо, що нещодавно Сирський та Умєров поговорили з очільником Пентагону Остіном про бойові дії в Україні.

Раніше ми писали, що окупанти не посилюють резерви на фронті.

Міноборони
Україна
військові
відрядження
Умєров
фронт

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