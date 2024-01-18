Умеров решил отменить свой визит во Францию — в чем причина

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава украинского Минобороны Рустем Умеров решил отменить свой визит во Францию из-за соображений безопасности. Как сообщалось, в этой стране должны запустить артиллерийскую коалицию для помощи нашему государству.

Об этом пишет Le Monde.

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Отмечается, что такую информацию подтвердили в Министерстве вооруженных сил Франции. Однако Умеров все-таки примет участие в запуске этой коалиции, но в онлайн-формате.

Как известно, главой коалиции являются Франция и Соединенные Штаты Америки. Ее проводят в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Какие объекты во Франции должен был посетить украинский министр

Во Франции сообщали, что коалиция должна объединить усилия, чтобы помочь нашему государству в короткие и длительные сроки.

В свою очередь в Министерстве вооруженных сил Франции официально анонсировали визит Умерова 15 января. Уже сегодня, 18 января, Умеров и Лекорню должны были поехать в промышленные объекты в Бурже, где производят САУ Caesar, и к ракетному кораблю MBDA в Сель-Сен-Дене.

Ранее мы писали, что Франция изготовит для украинской армии 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) CEASAR. Украина сама готова предоставить часть собственных ресурсов.